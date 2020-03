Hernandez, il Milan gongola: valore raddoppiato

Hernandez esterno Milan ha raddoppiato il suo valore

20 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gli scettici ci sono sempre. Solo che adesso si saranno nascosti per benino. Quando la scorsa estate il Milan sborsò 20 milioni di euro per portare Theo Hernandez in rossonero, pochi pensavano si trattasse di un colpo di livello.

Hernandez è stato prelevato dal Real Madrid per 20 milioni di euro

E invece, a qualche mese di distanza, l’ex Real Madrid è problabilmente uno dei migliori colpi, se non il migliore in assoluto, delle ultime campagne del Milan.

Hernandez ha mostrato fin qui tutto il suo valore e i suoi margini di crescita. Da punto interrogativo è diventato punto esclamativo. Nonostante la stagione complicata della squadra.

Il francese ha realizzato 5 gol in campionato, 6 in stagione. Prima di lui, l’ultimo difensore rossonero a realizzare 5 gol in Serie A è stato Panucci nel 95/96. Non proprio un fatto comune.

Il prezzo del suo cartellino è raddoppiato e adesso, dopo averlo portato in rossonero, il vero colpo della dirigenza di viale Aldo Rossi, sarà trattenerlo a Milano.