I legali di Boban al lavoro per il divorzio, anche Maldini medita l’addio

Ore cocenti in casa Milan. Boban, dopo le parole rilasciate alla Gazzetta è ormai prossimo all’addio. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, il croato ha già salutato tutti, mentre i legali delle parti sono al lavoro per formalizzare l’addio. Per i rappresentanti di Elliott, ci sono tutte le condizioni di un licenziamento per giusta causa; mentre quelli di Boban sostengono che Gazidis abbia interferito scorrettamente nell’area tecnica.

Non solo Boban, in queste ore anche Maldini sta valutando l’addio al suo Milan. Dal momento che l’ex capitano rossonero non approva la scelta di Rangnick, difficilmente resterà anche la prossima stagione. E anche un suo addio prima della fine dell’anno non sarebbe un’ipotesi da escludere.