Zlatan Ibrahimovic, così come il Milan, in attesa di conoscere il futuro riguardo il recupero delle partite e in attesa di Lecce Milan (che si giocherà lunedì 9 marzo alle 20:45) possono concedersi qualche momento di relax.

Notizia che fa scalpore è quella del gigante svedese che sabato sera sarà ospite alle 21:10 alla nota trasmissione televisiva di Maria De Filippi “C’è posta per te”.