Il Giornale – Boban non ci sta: “Il Milan ha chiuso Rangnick a novembre senza dircelo. Ineccepibile la mia intervista”

L’edizione odierna de Il Giornale riporta alcune parole di Boban dopo l’avviso del licenziamento da parte del Milan. Zvonimir non l’ha presa bene, ovviamente, e ha fatto conoscere il suo pensiero sulla vicenda:

“La mia intervista è legalmente ineccepibile (in riferimento alle parole rilasciate a La Gazzetta dello Sport, ndr.) arrivata dopo tante domande di chiarimenti interni puntualmente ignorati. Non sapevo che fossimo in Corea del Nord. Rangnick? Avevano chiuso a dicembre senza dirci nulla”.