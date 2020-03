Il Messaggero – Tra ripresa degli allenamenti, spunta l’AIC: idea taglio degli stipendi ai calciatori

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Come riporta Il Messaggero, dopo le tante opzioni proposte per la ripresa del campionato e l’idea di riprendere gli allenamenti da parte di Claudio Lotito (presidente della Lazio), l’AIC sta lavorando con i vari club per tagliare gli stipendi dei calciatori: riduzioni dal 15 al 30% in base agli ingaggi lordi è la formula per sopperire alla crisi economica in cui sta andando il calcio. Sul giornale si può leggere che è stato intercettato Damiano Tommasi (presidente dell’AIC) che al riguardo si è espresso dicendo: “Vedremo cosa fare”.