Il Milan cade nel silenzio assordante di San Siro. Adesso l’Europa è più lontana

La partita di oggi poteva essere un test importante, in un momento complicato come quello che sta attraversando l’Italia intera a causa dell’emergenza Coronavirus, e che sta vivendo il Milan per il caos societario scoppiato nell’ultima settimana e sfociato con il licenziamento di Boban. I rossoneri, questo test, lo hanno fallito.

Poteva essere l’occasione buona per dimostrare che la squadra di Pioli ha il giusto carattere per vincere nonostante le difficoltà e nonostante un San Siro vuoto e silenzioso. Invece quel silenzio si è fatto assordante, ed il Milan ne è uscito più frastornato di prima, sconfitto 1-2 da un Genoa solido e cinico. Adesso l’Europa è più lontana: sono nove i punti di distanza dal quinto posto che significherebbe Europa League. Dodici, invece, i punti dall’Atalanta, attualmente in zona Champions con una partita in meno.

Servirà un finale di stagione senza passi falsi per sperare ancora in un posto in Europa, e nel frattempo i rossoneri dovranno affrontare ancora Roma, Lazio, Juve, Napoli ed Atalanta. Ovviamente, sempre che Governo o Lega Calcio non decidano nuovamente di sospendere un campionato che ha già perso la sua magia, in quel silenzio assordante degli spalti di San Siro.