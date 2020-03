17 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Gianni Infantino, presidente della FIFA, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport. Queste le sue dichiarazioni sul calciomercato: “Ora pensiamo alle modifiche e dispense temporanee per i regolamenti sullo status dei calciatori e trasferimenti. Per proteggere i contratti e adeguare i periodi di registrazione. Servono misure dure ma non c’è scelta”.