Juve-Milan, Ronaldo vola in Portogallo dalla madre colpita da ictus

Come riferiscono i media portoghesi, questa mattina la madre di Cristiano Ronaldo è stata colpita da un malore: un ictus ischemico, che ha costretto il fuoriclasse juventino a partire immediatamente alla volta di Madeira.

La Juventus ha concesso il giorno di permesso a Ronaldo, che atterrerà intorno alle 16 in Portogallo. Se non ci saranno ulteriori complicazioni, il portoghese farà ritorno a Torino domani mattina e sarà regolarmente a disposizione per la partita contro il Milan di domani sera.