Juventus-Milan: i precedenti in coppa Italia allo Stadium

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Juventus e Milan si ritroveranno contro per la quindicesima volta nella storia in casa bianconera in coppa Italia. Sarà la quarta sfida allo Stadium della competizione dove il Milan, sia in coppa che in campionato, non ha mai vinto.

TABU’ STADIUM– I rossoneri, oltre alle nove sconfitte in campionato, hanno avuto la peggio anche in coppa Italia: all’Allianz Stadium, infatti, il Milan ha perso due volte in tre incontri nella competizione nazionale. L’ultimo confronto risale alla stagione 16/17, 2-1 per la Juventus con gol di Pjanic e Dybala (una sentenza contro il diavolo), al quale rispose Carlos Bacca. Altra sconfitta nella stagione 12/13: Milan in vantaggio con El Shaarawy, ripreso da Giovinco e da Vucinic, ai tempi supplementari.

L’unica volta che il Milan uscii indenne dal fortino bianconero, fu nella stagione 11/12: al gol di Del Piero risposero Mesbah e Maxi Lopez. La Juventus pareggiò i conti nei supplementari con Vucinic che, a causa della vittoria a San Siro della sconfitta a San Siro del diavolo all’andata, sancì l’eliminazione dei rossoneri dalla competizione.