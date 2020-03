Kjaer: “Ho provato una volta e senza i tifosi è bruttissimo, Pioli umanamente fa la differenza”

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il difensore danese di proprietà rossonera, Simon Kjaer, ha parlato ai microni di Milan Tv, queste le sue parole sull’emergenza Coronavirus: “E’ stato un periodo molto strano, non giochiamo da quasi due settimane, ma mi ha permesso di avere più tempo per recuperare e fare più lavoro ogni giorno. Le sensazioni sono sempre migliori e sono contento dei progressi fatti“.

Sull’impatto in rossonero: “Speravo che fosse così, però nel calcio non si sa mai. Ho sempre avuto un buon rapporto con il mister. Possiamo migliorare come squadra. Siamo là, stiamo crescendo e stiamo migliorando tanto. Dal mio punto di vista sto dando il massimo per dare una mano alla squadra“.

Sul rapporto con Pioli: “Ho solo cose positive da dire su di lui, mi ha sempre dato fiducia e responsabilità. E’ bravo tatticamente e sugli aspetti che riguardano il campo, ma umanamente fa la differenza e lui è un’ottima persona. E’ una delle cose più importanti per me anche fuori dal calcio“.

Sul rinvio dello partite con Genoa e Juve: “Si deve fare così per forza. Durante una settimana tutti preparano una partita e poi il giorno prima non sai se giochi o no, se sei titolare, in panchina o in tribuna. Il mondo per noi è così. Pensiamo di partita in partita. Questa situazione è stato strano, perchè non succede normalmente, però chiudiamo quella porta e ne apriamo una nuova per la prossima partita“.

Su Milan-Genoa: ” una partita difficile, perchè loro si stanno giocando la salvezza. Io conosco i giocatori danesi che giocano là molto bene, loro non sono una squadra facile da affrontare. Si mettono chiusi dietro e ripartono in contropiede e hanno giocatori di qualità. Non dobbiamo concedere punizioni stupide al limite dell’area, perchè Schone le batte molto bene. Dobbiamo vincere, non c’è altro da fare“.