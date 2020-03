Krause (Bild): “Milan-Rangnick va avanti da 2 mesi. Non vuole giocatori superiori ai 24 anni”

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Queste le parole del giornalista tedesco : ” Noi sappiamo delle contrattazioni da entrambe le parti da circa due mesi. La situazione è la stessa che abbiamo riportato a gennaio: il Milan vuole Rangnick e l’allenatore tedesco è molto interessato al progetto rossonero. Le negoziazioni sono ancora in atto con Rangnick che è alla ricerca di una nuova sfida perchè è più che ovvio che non è soddisfatto del suo ruolo come solo consulente dei club della RedBull. Lui ha sempre voluto lavorare in uno stato straniero, sopratutto in Inghilterra e in Premier League ma in passato non sono mai arrivate offerte concrete, solo qualche contatto con l’Everton. Anche se non è l’Inghilterra, andrà al Milan e perciò non la peggiore delle destinazioni. Rangnick ha un carattere forte ed è molto ambizioso e per questo ha bisogno di poteri totali nel club. “