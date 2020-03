La serata surreale del Milan a Torino

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Una serata surreale per il Milan in quel di Torino. I rossoneri sono partiti alla volta del capoluogo piemontese, per affrontare la Juventus nella semifinale di coppa Italia. Secondo quanto racconta Sky, la squadra di Pioli è arrivata a Torino alle 20. Una volta in Hotel, però, si sono sparse le voci di un possibile rinvio della partita.

I giocatori del Milan, dopo aver cenato all’interno dell’Hotel, si sono dunque rimessi sul pullman alle 21.30, dopo la comunicazione del rinvio, avvenuta un quarto d’ora prima. L’ufficialità, però, non era ancora arrivata e così i rossoneri sono stati bloccati sul pullman per diversi minuti. Dopo la comunicazione ufficiale delle 22.38, la squadra si è messa in partenza per fare ritorno a Milano.