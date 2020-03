La Stampa – La FIGC assicura: il torneo sarà concluso

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Nella sua edizione odierna, La Stampa spiega: “La FIGC assicura: il torneo sarà concluso”.

Il decreto c’è, i club si adeguano e battono in ritirata. La Serie A ci sta provando in ogni modo a non fermarsi, ma le cose sono cambiate così velocemente, da non aver nemmeno il tempo di risposta. La Figc, nel consiglio federale straordinario in programma oggi a Roma, rassicurerà i club sul fatto che la stagione arriverà al traguardo, non più il 24 maggio, data prevista per l’ultima giornata, ma un po’ più in là.

Situazioni incredibili, che solo qualche settimana fa non avremmo mai immaginato di dover stare qui a commentare. Ma La Stampa garantisce, che anche quest’anno potremo vedere la fine del campionato.