La Stampa – Oggi videoconferenza Lega per decidere il futuro della Serie A, alcuni club per lo stop

Oggi la videoconferenza della Lega

Come riportato da La Stampa, nelle prossime ore si potrebbe scoprire il futuro di questo campionato di Serie A. Si svolgerà infatti una videoconferenza di Lega per capire quali saranno i provvedimenti per far eventualmente ripartire il campionato, dopo l’emergenza coronavirus.

Per ora, nessuna possibilità è da escludere, ma continua a salire il pessimismo per molti club, visto che la situazione fatica a migliorare e si sta mettendo seriamente in dubbio la possibilità di riuscire a finire la stagione. I numeri del contagio tra domenica e lunedì sono leggermente calati, ma sono comunque tragici. Nell’assemblea virtuale della lega, ci si aspetta che molti dirigenti votino per lo stop al campionato alla 26esima giornata, così da poter definire i reali danni economici causati dalla pandemia. Molto probabilmente, l’ultima parola per decidere se la stagione potrà riprendere ce l’avrà il Governo. Inoltre bisognerà risolvere la questione legata ai contratti che scadono a giugno.