La Stampa – Pazza idea per concludere la Coppa Italia: mini-torneo in estate

Una pazza idea che circola e potrebbe viste le circostanze divenire realtà, è quella di giocare le restanti partite di Coppa Italia a Giugno.

L’idea è quella di giocare una specie di minitorneo questa estate, con le semifinali in date vicine al 20 maggio, mentre per la finale il 27, però vista la situazione europei e le 3 partite che l’Italia dovrà affrontare, lo Stadio Olimpico potrebbe non ospitare le due squadre per l’ultima gara.

Rimane solo un’ipotesi, decisamente caratteristica, che però non è né da sottovalutare, né da lasciar perdere.