40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Non starà di certo passando una quarantena tranquilla Rafael Leao.

Nei giorni scorsi, infatti, il Tas ha deciso che il portoghese dovrà versare ben 16,5 milioni di euro nelle casse dello Sporting Lisbona, questo per essersi svincolato in maniera irregolare. L’attaccante rossonero, come riporta la Gazzetta dello Sport, è però pronto a fare ricorso contro questa decisione.