Slitta di un giorno l’assemblea della Serie A. Non più domani, ma venerdì 12 marzo. L’argomento sarà ovviamente il Covid-19 e il futuro del campionato, con l’ipotesi sul tavolo di giocare i playoff di campionato per assegnare lo scudetto. L’intera assemblea avverrà in videoconferenza.