Si è tenuta oggi l’Assemblea in video conferenza organizzata dalla Lega Serie A con tutti i rappresentanti dei club. Le società hanno ribadito all’unanimità la volontà di portare a termine il campionato, non appena le condizioni sanitarie lo permetteranno. La Lega Serie A manterrà questa posizione in vista della riunione di domani convocata dalla Uefa.