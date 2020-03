GdS – La Lega Calcio chiede aiuto al Governo per superare la crisi da pandemia

50 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Non solo date e stipendi dei calciatori: nella modifica del Decreto Dignità, rientra anche una sezione riguardante il Totocalcio. Lo spiega la Gazzetta dello Sport, che sottolinea come esista l’idea di una schedina 2.0, che dovrà essere valutata dal Governo e la richiesta di riportare in auge le sponsorizzazioni delle scommesse sportive. Un’altra richiesta è legata alla modifica legata alla legge Melandri che si occupa dei diritti televisivi.

La richiesta per la Federcalcio, invece, è la proroga dei contratti che scadono il 30 giugno. I discorsi ancora da definire riguardano anche i tagli agli ingaggi in Italia, e i calendari internazionali e la modifica delle date del calciomercato, che verranno regolati dalla Uefa.