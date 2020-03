L’ex Acerbi su Instagram: “Se vinciamo lo scudetto mi raso i capelli con Immobile”

Le parole di Acerbi su Instagram

L’ex difensore del Milan Francesco Acerbi, ora alla Lazio, ha rallegrato gli animi dei suoi tifosi sul suo profilo Instagram tramite una diretta. L’ex rossonero, durante la diretta, ha espresso qualche parere sulla situazione che stanno vivendo i calciatori, queste le parole:

SITUAZIONE IGNOTA

“Penso che sposteranno l’Europeo e faranno finire il campionato. Non c’è nulla di scritto, e questo dà fastidio. Non si sa nulla. L’unico modo è aspettare che passi tutto. La stagione? Speravo che quest’anno andasse così visti i giocatori che abbiamo, siamo una grande squadra e lo stiamo dimostrando. Speriamo si riprenda al più presto. Mi manca il calcio, i compagni, andare all’aria aperta, ma me la faccio passare”.

OBIETTIVO CHAMPIONS

“La Champions è tra i miei obiettivi, ne ho tanti ma penso ad uno alla volta. Lo Scudetto? Se lo vinciamo mi raso i capelli insieme ad Immobile, le cose si fanno sempre in due. La coreografia contro l’Inter è stata emozionante, tutto bello. Per fortuna che abbiamo vinto”