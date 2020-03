40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Marcello Lippi, intervistato da la Repubblica commenta così il futuro di Europei e campionati: “Non capisco come si possa pensare di far giocare gli Europei a giugno e le Olimpiadi tra luglio e agosto. Sarebbe come dire dopodomani. Al limite giochiamo gli Europei tra un anno, ma non adesso. E salviamo i campionati nazionali, che io privilegerei“.