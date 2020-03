Lletget duro su Ibra: “Era molto frustrante giocare con lui. Oggi lo spogliatoio è più sereno”.

53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il centrocampista dei Los Angeles Galaxy, Sebastian Lletget torna a parlare del suo ex compagno di squadra, Zlatan Ibrahimovic, usando parole molto forti per descrivere l’ambiente in quel periodo:

“Ora c’è sicuramente un’atmosfera migliore nello spogliatoio. Anche la chimica di squadra, si può solo costruire con il tempo. Prima non eri libero. Era molto frustrante. A volte si sentiva la voglia di togliersi le scarpe e lasciare il campo. È difficile giocare contro di lui, ma lo è ancora di più giocare con lui”.

Parlando di episodi è tornato a raccontare quello che l’ha reso “famoso sui social” , ossia la spintonata di Ibra in barriera mentre gli stava vicino:

È totalmente follia fare una cosa del genere a un tuo compagno di squadra. Gli stavo dicendo che c’era un uomo libero, gli chiedevo se dovessi andare o meno. Mi ha detto di rimanere lì, poi quando l’avversario stava per calciare mi ha spinto via. È stato uno dei momenti in cui ha mostrato la sua vera natura”.