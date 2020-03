53 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Intervistato ai microfoni de Il Corriere della Sera, il ds rossonero Paolo Maldini ha detto la sua circa i fischi ricevuti dalla Curva Sud nel giorno della sua ultima gara a San Siro. Ecco le sue parole:

“Fischiato per aver parlato contro la violenza? Non me ne pento. Ho sempre detto quello che penso. Se ho sentito Berlusconi? No. Da quando mi sono ritirato l’ho sentito una volta sola al telefono e l’ho visto una volta sola, al funerale di mio padre”.