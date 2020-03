26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

A gennaio, si era parlato più volte di un possibile approdo a Milano di Nemanja Matic, sponda Inter o Milan. Il giocatore sarebbe dovuto andare in scadenza il prossimo giugno, liberandosi a costo 0. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, però, il Manchester United avrebbe fatto scattare la clausola per attivare automaticamente il rinnovo per un’altra stagione. Tramontato quindi (per ora) il possibile affare.