Uno degli obiettivi del Milan è Zaracho, giocatore in forza al Racing. O almeno, era l’obiettivo della società guidata da Maldini e Boban. Con la rivoluzione che aspetta i rossoneri per la prossima stagione, le cose potrebbero cambiare. Come riportato da Tuttosport, infatti, la trattativa sarebbe attualmente in stand-by. Bisognerà capire le volontà della nuova dirigenza la prossima estate.