Milan, Amelia: “Donnarumma vuole lottare per i vertici. Rinnovo? Sarà difficile”

Marco Amelia ha parlato ai microfoni di TMW Radio. L’ex portiere del Milan ha commentato la situazione legata al rinnovo di Donnarumma:

“Donnarumma vuole giocare con una squadra che possa lottare per i vertici. Tutto dipenderà da questa società, quando ripartirà tutto. Deve dimostrare di star ricostruendo o il rinnovo sarà difficile“.

Amelia ha voluto lanciare anche un messaggio per la lotta contro il Coronavirus: “Tutti viviamo per la prima volta questa situazione e per questo dobbiamo fare la nostra parte. Noi siamo il vaccino, dobbiamo fare quello che ci è chiesto, ossia di rimanere a casa, affinchè i medici possano sconfiggere il male che sta ribaltando la nostra vita“.