Milan: Bakayoko vuole tornare in rossonero

Bakayoko vuole tornare al Milan. Questa è la bomba lanciata dall’Inghilterra nelle ultime ore. Secondo il “Daily Mail” il giocatore attualmente milita nel Monaco, ma è di proprietà del Chelsea. Dopo la bella parentesi della scorsa stagione con la maglia rossonera, il francese sta sognando il ritorno a Milano. Secondo il quotidiano inglese, il club di via Aldo Rossi ha tentato di riprendere il centrocampista già nella sessione invernale. Tentativo però fallito per via della mancata cessione di Kessié.

Il discorso però è aperto, anche senza di Boban e il Chelsea sembrerebbe disposto ad ascoltare nuovamente la proposta del Milan, dato che anche Lampard è d’accordo sulla cessione del francese. Al momento non esiste nulla di concreto, ma i contatti sembrano esserci stati: le strade di Bakayoko e del Milan vogliono riunirsi.