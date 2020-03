43 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Stagione altalenante fin qui, come di consueto, quella di Hakan Calhanoglu. Nonostante ciò, secondo Tuttosport, il turco è, con 50 tentativi, il secondo centrocampista in Serie A per tiri totali, alle spalle solo di Luis Alberto.

Purtroppo però, la mira non è il suo punto forte. Di questi 50 tiri, infatti, solo 3 si sono poi effettivamente tramutati in gol.