Hakan Calhanoglu è il calciatore del Milan ad aver tirato di più in campionato. Lo riferisce oggi Tuttosport: il turco ha calciato 50 volte fino ad ora (28 tiri in porta e 22 fuori, segnando 3 gol. Il secondo rossonero ad aver calciato di più è Ibrahimovic, nonostante sia arrivato soltanto a gennaio: lo svedese, in campionato, ha effettuato 28 tiri e ha messo a segno 3 gol.