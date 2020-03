36 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

15° attacco della serie a per gol fatti, nel Milan c’è una curiosa statistica per il centrocampista (mezz’ala), schierato anche esterno d’attacco per le esigenze di mister Pioli, Hakan Calhanoglu. Il centrocampista tuttofare turco ha calciato 28 volte verso la porta, segnando 3 gol, e per 22 volte non ha centrato il bersaglio, con un totale di 50 conclusioni tentate.