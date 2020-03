Milan, Castillejo è il giocatore che ha creato più occasioni da gol nei 5 maggiori campionati europei

56 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Samu Castillejo è diventato ormai da tempo un punto fermo nell’undici di Pioli. La crescita dello spagnolo rispetto allo scorso anno è evidente, e lo conferma anche un’importante statistica. Come riporta Whoscored, sito specializzato nelle statistiche del calcio, Castillejo è il giocatore che ha creato più occasioni da gol nei 5 maggiori campionati europei: ben 31.

Nonostante sia così “pericoloso”, però, l’ala rossonera non è ancora riuscita a segnare in campionato: per lui soltanto un gol in stagione, quello in Coppa Italia contro la Spal.