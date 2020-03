Milan, Costacurta: “Gazidis è molto preparato, ma dispiace per Boban. Credo che Maldini rimarrà”

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

L’ex Milan, Alessandro Costacurta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport 24 della situazione attuale in casa Milan: “Conosco benissimo sia Zvone che Paolo e sono che sono molto attaccati a certe tradizioni che si tenevano nel Milan. Loro hanno trovato strano questo tipo di comportamento da parte di Gazidis, ma stiamo parlando di un dirigente molto preparato. Gazidis fa delle scelte che a noi sembrano da irresponsabili ma in realtà non credo lo siano. Mi dispiace tantissimo per Boban, so quello che avrebbe potuto dare. Per Paolo dipenderà dal colloquio che avrà con Gazidis, conoscendolo, credo rimarrà per portare tutto il suo contributo al Milan“