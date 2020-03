Milan, Donadoni: “Problemi societari condizionano il rendimento della squadra”

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Roberto Donadoni è stato intervistato dalla Gazzetta dello Sport. L’ex rossonero ha parlato della situazione attuale in casa Milan:

“Leggendo e sentendo, noto che i problemi partono dall’alto. Il quadro societario è nebuloso, tutto ciò condiziona il rendimento della squadra. E i risultati sono una conseguenza. L’augurio è che la squadra possa finire la stagione al meglio, al bene del club penserà chi di dovere. Meglio Donadoni o Rangnick? Alla domanda non c’è una risposta: allo stato attuale non posso fare altro che auto-escludermi. Poi, in futuro, chissà…“.