Ancora problemi per Gigio Donnarumma. Il portiere oggi non si è allenato con la squadra: non ha ancora smaltito i problemi alla caviglia sinistra dopo la distorsione rimediata contro la Fiorentina.

Domenica contro il Genoa quindi ci sarà l’esordio dal primo minuto per Asmir Begovic, che aveva già debuttato con il Milan a Firenze proprio per sostituire l’infortunato Donnarumma.