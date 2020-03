33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan continua ad allenarsi in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di mercoledì (ore 20.45) in casa della Juventus.

I rossoneri si sono allenati stamattina a Milanello: Donnarumma ha lavorato in gruppo, e può essere considerato completamente recuperato per la sfida di mercoledì. C’è fiducia anche per il recupero di Simon Kjaer: il danese ha svolto un lavoro personalizzato, ma anche lui dovrebbe essere a disposizione contro la Juve.