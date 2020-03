Milan, ecco tutti gli obiettivi di mercato di Rangnick

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Arrivano sia conferme che smentite sul fronte Rangnick. Ma il candidato principale per sostituire Stefano Pioli dalla prossima stagione , scrive Tuttosport, rimane il tedesco.

Dovesse davvero approdare in rossonero, l’ex Lipsia ricoprirebbe sicuramente anche il ruolo di direttore sportivo, ottenendo così piena responsabilità per quanto riguarda il mercato. La sua politica, in linea con quella di Gazidis, è quella di portare a Milanello giovani talenti da far crescere.

Gli ultimi rumors di mercato vanno in questo senso, con l’ipotetica lista della spesa di Rangnick che avrebbe al suo interno i seguenti nomi: il centrale Ethan Ampadu (in prestito dal Chelsea), il terzino Nordi Mukiele e il mediano Amadou Haidara. Occhio anche all’asso del Salisburgo Dominik Szoboszlai. Sul taccuino anche Onguene, Ajer (del Celtic), Koch (Friburgo) e Atal (Nizza). La lista è lunga e comprende anche Verschaeren dell’Anderlecht, Koopmeiners e Myron Boadu dell’Az Alkmaar, Jonathan David ( Gent), Arp (Bayern Monaco), Isak (Real Sociedad) e Osimhen (Lilla).