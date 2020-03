Milan: Elliott deluso da Boban e Gazidis

23 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Elliott deluso dalla frattura tra Boban e Gazidis. Questo è quanto riporta Giuseppe di Stefano a Sky Sport. “In un momento comunque positivo per il Milan tra l’arrivo di Ibrahimovic e le buone prestazioni sul campo, non porta comunque entusiasmo in vista della Juventus. Questo è dovuto alle divergenze esternate da Gazidis e Boban. Si è creato un malcontento, messo in piazza dai due dirigenti rossoneri, difficilmente la situazione si potrà ricomporre. Elliott momentaneamente non si è ancora espresso, in quanto deluso da questa situazione”.