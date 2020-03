Milan, il ritorno di Giampaolo: potrebbe approdare all’Udinese

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Possibile ritorno in panchina per Marco Giampaolo. Secondo quanto riporta “Tuttosport”, l’ex allenatore del Milan sarebbe il primo nome sulla lista dell’Udinese, per sostituire Bruno Gotti nella prossima stagione. I friulani stanno valutando anche i profili di D’Aversa e De Zerbi.

Una notizia che, se dovesse andare in porto, porterebbe beneficio anche al club rossonero. Il tecnico abruzzese, infatti , è ancora sotto contratto con il Milan (scadenza a giugno del 2021). In caso di approdo all’Udinese, i rossoneri risparmierebbero 4 milioni lordi del suo ingaggio.