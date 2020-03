30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Non solo il Milan, anche la Roma si prepara ad una mini-rivoluzione estiva. La nuova politica prevede giocatori svincolati e prestiti di esperienza. In questo senso, secondo La Gazzetta dello Sport, la dirigenza giallorossa potrebbe puntare Jack Bonaventura, in scadenza di contratto a fine giugno con i rossoneri.