CorSera – Boban ai saluti, Maldini può restare: dipende da lui

Maldini ex capitano Milan potrebbe rimanere nella dirigenza

Se l’addio di Boban al Milan sembra quasi una formalità, il futuro dell’ex capitano rossonero resta ancora in bilico.

Gazidis infatti, dopo aver scatenato la rabbia di Boban, ignaro dei contatti per Rangnick, deve valutare la posizione di Maldini che potrebbe anche rimanere a Milano ma con compiti diversi.

Se prima la gestione della parte tecnica toccava solo a lui e Boban, adesso dovrebbe rivedere le proprie mansioni e abituarsi al lavoro di gruppo. Secondo il Corriere della Sera, in ascesa sarebbero invece le quotazioni di altri manager come Almstad e Moncada, che lavorano già al Milan e sembrano vicini a Gazidis.

Insomma, in casa rossonera si prepara un’altra rivoluzione e i tifosi continuano a chiedersi se anche Maldini ne farà parte. Il Milan non vuole mandarlo via e toccherà a lui decidere quale sarà il suo futuro, consapevole che se restasse dovrà abituarsi a lavorare per la squadra, scrive il quotidiano.