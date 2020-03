Milan: Pioli non cerca alibi, mentre il suo futuro è un enigma

40 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Un Milan irriconoscibile ha subito un tonfo interno clamoroso contro il modesto Genoa. Come scrive la Gazzetta dello Sport, nonostante la situazione confusionaria che regna in società, Pioli non ha voluto trovare scuse. L’allenatore rossonero è rimasto deluso dall’atteggiamento dei suoi, soprattutto dai singoli più indicativi di questa squadra.

Detto questo, il futuro di Pioli rimane un enigma. L’allenatore rossonero si è detto tranquillo, perché le voci di mercato fanno parte di questo lavoro. La sensazione, però, è che Pioli sia ormai diventato a tutti gli effetti un traghettatore, con il difficile compito di centrare almeno l’Europa League.