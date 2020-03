17 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Decisione particolare presa da Stefano Pioli per il suo Milan. Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, i rossoneri oggi effettueranno la rifinitura in vista del Genoa a San Siro. Il motivo? La squadra deve abituarsi al silenzio dello Stadio, dato che la gara si giocherà a porte chiuse. L’allenatore rossonero, in questo modo, vuole evitare cali di concentrazione e di tensione.