Il Milan e Donnarumma potrebbero dirsi addio. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, l’operazione rinnovo tra i rossoneri e il portiere del 99′ sembra davvero complicata. La situazione societaria, infatti, non sta decisamente aiutando, da qui allora l’ipotesi di una cessione di Gigio, per evitare di perderlo a zero l’anno prossimo. La Juventus potrebbe essere interessata, ma al momento non ci sono stati contatti.