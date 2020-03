Milan, situazione rinnovi: Kjaer verso la conferma, Bonaventura verso l’addio

33 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

In attesa di capire quale sarà l’organigramma dirigenziale della prossima stagione, il Milan deve fare i conti anche con la situazione rinnovi. I rossoneri hanno in stallo Ibrahimovic, discorso delicato anche a causa dell’addio di Boban. La nuova dirigenza e lo svedese, proveranno a trovare un accordo per prolungare il contratto di un altro anno. Oltre alla punta, però, i rossoneri devono risolvere le questioni Kjaer e Bonaventura.

Il difensore danese, in prestito con diritto di riscatto fissato a 2,5 mln di euro, potrebbe essere riconfermato. Mentre Bonaventura sembra destinato a lasciare il Milan. Anche quest’ultimo tema è stato un elemento che ha diviso la società: la parte tecnica vorrebbe prolungare il contratto a Jack, mentre l’altra parte opterebbe per l’addio. Nel frattempo Raiola è già al lavoro per cercare una nuova destinazione al suo assistito.