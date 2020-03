30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il futuro di Lucas Biglia è lontano dal Milan. Il regista argentino non ha mai veramente brillato in maglia rossonera, e viene difficile pensare a una sua riconferma. Il giocatore andrà in scadenza il prossimo giugno e, al momento, la società non vuole rinnovare. Su di lui, è forte l’interesse di alcuni club. Su tutti, il River Plate, club che permetterebbe a Biglia di tornare in patria per concludere la sua carriera calcistica.