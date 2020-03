Milan, tifosi contro la società: hastag contro Gazidis ed Elliott, spunta anche una petizione

46 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

La situazione societaria del Milan è davvero delicata. Dopo il terremoto scaturito dalle parole di Boban e il suo conseguente licenziamento, i tifosi sono delusi da Elliott e Gazidis. Il popolo rossonero, ormai da giorni, si è scagliato contro il fondo americano e l’attuale Ad milanista a suon di Hastag #Elliottout e #Gazidisout

Ma non è tutto. In queste ore, sta girando una petizione per convincere Ivan Gazidis a dare le dimissioni. Tutto questo, dimostra come il tifo rossonero stia vivendo davvero male la situazione dirigenziale del diavolo. Adesso, però, dalla società si attendono delle risposte concrete.