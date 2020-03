Milanello, i rossoneri hanno lavorato su rapidità e tecnica

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Il Milan ha svolto nella giornata odierna il penultimo allenamento in ottica Genoa, prossima avversaria dei rossoneri. Il gruppo ha lavorato sull’attenzione muscolare in palestra, poi come di consueto si è spostato sul campo, il rialzato alle spalle degli spogliatoi, dove ha iniziato con alcune esercitazioni atletiche focalizzate sulla rapidità. Terminata la prima parte del lavoro, spazio al pallone per una serie di esercizi tecnici seguiti da alcune partitelle a tema su campo ridotto. Ha chiuso la seduta una partitella libera.