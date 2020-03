Milanello, rossoneri al lavoro su tecnica e possesso palla

30 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Mattinata di lavoro per il Diavolo a Milanello in vista della gara di Coppa Italia contro la Juventus, in programma all’Allianz Stadium mercoledì 4 marzo alle 20:45.

Allenamento iniziato con la consueta attivazione muscolare in palestra, abbinata a una serie di esercizi sulla forza. Successivamente la squadra si è spostata sul campo rialzato, alle spalle degli spogliatoi, per lavorare sulla tecnica, eseguendo una serie di uno contro uno svolti alla massima intensità possibile. Infine spazio a un’esercitazione sul possesso palla per poi concludere con una partitella svolta su campo ridotto.

I rossoneri si ritroveranno domani a Milanello per colazione, è previsto un solo allenamento al mattino.