La società di via Aldo Rossi ha comunicato che la squadra nella giornata odierna sarà attesa da un’unica seduta di allenamento al mattino. I ragazzi di mister Pioli continueranno la preparazione in vista della delicata sfida di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì 4 marzo all’Allianz Stadium.