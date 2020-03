Milanello, rossoneri focalizzati sul match di Coppa Italia

26 CONDIVISIONI Condividi Tweet Whatsapp Telegram

Inizia una nuova settimana per i rossoneri e mister Pioli è sempre più focalizzato sul match di Coppa Italia contro la Juventus a Torino, in programma mercoledì.

Come da programma la squadra si è ritrovata a Milanello per la colazione. La seduta è iniziata con una prima parte di riscaldamento in palestra per poi uscire sul campo centrale dove i ragazzi hanno continuato l’attivazione muscolare con una serie di torelli. Successivamente Pioli ha lavorato sulla tattica tramite una partitella in famiglia, durata circa un’ora e mezza.

Per la giornata di domani è prevista la rifinitura alle 14:30, con partenza verso Torino nel tardo pomeriggio.